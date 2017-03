Lyd-Edm Festival d\'agosto alla Summer Arena di Soverato. Alla line-up si aggiunge anche Tigerlily

Lyd-Edm Festival l’11 e il 12 agosto alla Summer Arena di Soverato. Alla line-up si aggiunge anche Tigerlily

SOVERATO, 17 MARZO - Suonerà anche l’australiana Tigerlily al Festival che si preannuncia come il più bello del Sud Italia. Stiamo parlando del Lyd-Edm Festival, al quale Tigerlily parteciperà come unica lady nella line-up che sarà di scena sul palco della Summer Arena di Soverato. Tigerlily si va ad aggiungere agli artisti già annunciati nelle scorse settimane, vale a dire: Steve Aoki, Vinai, Yves V, Angemi, Sunnery James & Rian Marciano, Lush & Simon e Delayers.

Il “Live your dream – Electronic dance music” Festival assume sempre più contorni internazionali: lo si può intuire dalla provenienza dei dj/producer già annunciati, che arriveranno da Stati Uniti, Belgio, Olanda, Australia e Italia, e che fanno già prevedere una due giorni senza precedenti all’insegna del divertimento e dello stare insieme, sicuramente indimenticabile per tutto il pubblico. E la line-up degli artisti non è finita qui: nelle prossime settimane ci saranno ancora altri nuovi nomi da aggiungere a quelli stellari già annunciati.

Per quanto riguarda i biglietti, è stato già venduto il 90% circa degli abbonamenti di tipo “early bird ticket” che consentono di accedere ai due giorni del Festival a un prezzo scontatissimo, al costo di 34,50 euro. Gli abbonamenti ancora disponibili possono essere acquistati online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it, oltre che in tutti i punti vendita del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria. L’early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino a esaurimento disponibilità.

E adesso chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato?

Stay tuned and live your dream!

Per maggiori informazioni:

www.summerarena.it

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it

0961.872883 - 0961.748016