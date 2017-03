LYD-EDM Festival, l\'11 e il 12 agosto a Soverato. Alla line up si aggiungono anche Yves V e Angemi

SOVERATO (CZ), 01 MARZO - Dopo l’annuncio di qualche giorno fa che Steve Aoki, uno dei più grandi dj/producer al mondo, sarà presente al LYD-EDM Festival andandosi ad aggiungere alla line up composta dai primi tre grandi artisti già comunicati, vale a dire Vinai, Lush & Simon e Delayers che si esibiranno sul palco della Summer Arena il prossimo 11 e 12 agosto, gli organizzatori rendono noti i nomi di altri due artisti che parteciperanno all’evento. In quei due giorni infatti a Soverato ci sarà una produzione unica per il centro-sud Italia per gli amanti della electronic dance music, con luci, scenografie e coreografie, alla quale prenderanno parte anche Yves V e Angemi.

Il primo è un dj/producer belga, resident al Tomorrowland, n. 62 in classifica Dj Mag dei Top100; il secondo è invece un dj/producer catanese che con la sua musica è arrivato a esibirsi sui palchi più importanti del mondo, supportato da Smash The House, la label fondata da Dimitri Vegas & Like Mike.Con queste nuove aggiunte, il LYD-EDM Festival si rivela ancora di più un appuntamento internazionale a tutti gli effetti e i primi nomi ad essere stati annunciati fanno pensare che l’11 e il 12 agosto saranno due giorni di divertimento sicuramente indimenticabili per tutto il pubblico. Per la due giorni, sono previsti tanti altri artisti, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane. Nel frattempo, fanno sapere dalla organizzazione del LYD-EDM Festival, il 50% degli abbonamenti del tipo “early bird ticket” che consente l’accesso alla due giorni del Festival a un prezzo scontatissimo – al costo di 34,50 € -, è stato venduto. Quelli ancora disponibili possono essere acquistati online su www.ticketone.it , www.ticketservicecalabria.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria. La tipologia “early bird ticket” sarà in vendita fino al 31 marzo o fino a esaurimento disponibilità.Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato?Stay tuned and Live Your Dream

