M5S, nuove regole: 100mila euro di multa a chi cambia gruppo

ROMA, 30 DICEMBRE – Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, riferisce di una rivoluzione dello statuto interno al partito, in vista della sfida politica del 4 marzo: nel regolamento per le candidature ci sarà infatti una multa da 100mila euro per i parlamentari che cambieranno gruppo.

“Per me è sacrosanto, anche se ci criticheranno, che chi entra in Parlamento e cambia gruppo paghi una multa profumata”, ribadisce Di Maio. L’esponente penta stellato fa sapere anche che il M5S chiederà di normare “il vincolo di mandato”. Al momento la costituzione, all'articolo 67, recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Nelle nuove regole “il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni. Le regole saranno democratiche – sottolinea Di Maio - e non faranno sconti a nessuno. Io stesso mi sottoporrò alle parlamentarie”.Le nuove regole fanno sì che il Movimento possa aprirsi alla società civile.

“Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. È finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare”, rassicura il leader del M5S.

“Noi dobbiamo andare al governo; triplicheremo il numero di parlamentari probabilmente. E questo gruppo di parlamentari dovrà essere di persone di esperienza, come gli uscenti, di competenza e di sensibilità, dovrà tenere insieme tutto quello che serve per governare.

Chiedo a tutti i cittadini che ci sostengono di pensare in grande: è finita l'epoca dell'opposizione, adesso guardiamo al governo del paese e lo facciamo rispettando i nostri valori, le nostre convinzioni e con un meccanismo di selezione del futuro gruppo che darà la possibilità alle migliori energie di questo Paese di potersi mettersi in gioco”, chiosa Di Maio.

Luna Isabella

(foto da La Stampa)