M5S, a Monza candidato sindaco si sceglie con 20 clic

MONZA, 10 MARZO - La democrazia del web, più volte auspicata dal Movimento 5 Stelle, rischia di produrre a volte risultati alquanto paradossali. E’ il caso odierno delle ‘primarie’ web del Movimento in quel di Monza, per la scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative. Dove bastano 20 voti per far parte della corsa a primo cittadino.

Sette i candidati, per un totale di 60 clic: a spuntarla è la 37enne Doride Falduto, praticante avvocata, laureatasi nel 2012. Una vittoria risicata, con un totale di 20 clic, appena tre in più del secondo classificato, Giovanni Danilo Sindoni. Il popolo del web a cinque stelle ha dunque (in parte) deciso. La Falduto ha ringraziato gli elettori per la fiducia con un discorso tenuto a margine della votazione.

Tanto è bastato per scatenare l’ironia del web: dalla ‘lunga’ laurea della avvocata (13 anni) a «numeri che fanno girare la testa». Un’ironia quasi silenziosa, in un caso peraltro non evidenziato da una ampia fetta della stampa italiana. Silenziosa come il verdetto del Movimento, in vista della partita amministrativa all’interno di una delle più rilevanti città della Regione Lombardia.

foto da: mbnews.it

Cosimo Cataleta