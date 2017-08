M5S, Di Maio: "In Sicilia pronti, manca solo l'avversario"

ROMA, 17 AGOSTO – Il MoVimento 5 Stelle è pronto a lanciare la sfida alla Presidenza della Regione Sicilia. Ad annunciarlo è uno dei leader pentastellati, Luigi Di Maio, che oggi su Facebook ha fatto il punto sulla imminente tornata elettorale nell’isola.

Il frontman del MoVimento sarà Giancarlo Cancelleri, il quale ha già presentato il programma di governo e, assicura Di Maio, anche le liste dei candidati all’Assemblea Regionale, “composte in maniera partecipata”.

“Manca solo una cosa” ha proseguito il vicepresidente della Camera “gli avversari”. Di Maio ha sottolineato come gli altri partiti “stiano ancora litigando” e non abbiano ancora individuato i rispettivi candidati, ritenendo “difficile ripresentarsi ai cittadini dopo averli usati come un bancomat per 20 anni”.

Per il leader del MoVimento sarà compito dei siciliani “respingere le menzogne” il prossimo 5 novembre, giorno in cui si andrà alle urne oltre lo stretto. “Sarà un Referendum sull’abolizione della partitocrazia” ha poi promesso Di Maio.

E intanto prosegue anche il tour dell’isola #ATuttaSicilia, per promuovere la candidatura pentastellata. La prossima tappa sarà il 19 agosto a Gela.

Per la prima volta dal dopoguerra, saranno 70 e non 90 i membri del Consiglio Regionale siciliano, che verranno scelti con un sistema proporzionale su base provinciale (62) e con un sistema con premio di maggioranza su base regionale (7). Il settantesimo seggio è invece riservato al miglior candidato presidente non eletto.

Il presidente uscente è Rosario Crocetta, del Partito Democratico.

Paolo Fernandes

Foto: espresso.repubblica.it