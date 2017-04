Di Maio ricoverato al Gemelli: "Sono tranquillo"

ROMA, 01 APRILE - Malore per il vicepresidente della Camera ed esponente del M5s Luigi Di Maio. Nel pomeriggio di ieri è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. L'area interessata dal malore sarebbe quella intestinale.

Una nota del policlinico Gemelli rassicura: “Di Maio ha effettuato accertamenti clinici e strumentali che hanno dato risultati tranquillizzanti. I medici curanti del policlinico Gemelli, professori Giovanni Battista Doglietto e Antonio Gasbarrini, d'accordo con il paziente, hanno tuttavia deciso di trattenerlo in ospedale per ulteriori indagini diagnostiche".

Al contempo il vicepresidente della Camera fa sapere su Facebook: "Sono stato ricoverato al Gemelli per delle visite di controllo. Starò qui pochi giorni, ma sono stato costretto, come immaginate, a far saltare tutti gli impegni del weekend. Mi dispiace per gli attivisti che avevano preparato gli incontri in Piemonte e in Sardegna. Appena fatti i dovuti controlli vi prometto che organizzeremo nuovamente.

Qui sono tutti molto gentili e professionali e sono molto tranquillo. Vi terrò aggiornati. Buon fine settimana!". L’esponente pentastellato era atteso domenica pomeriggio a Sassari, per un incontro pubblico. Alle 17.18 di ieri, l'ufficio stampa del M5s ha annunciato che gli appuntamenti previsti per il weekend sono stati "cancellati per motivi personali".





Luna Isabella

(foto da zerozeronews.it)