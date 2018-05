M5S: Grillo a Putsch, rabdomanti con iPhone, "Lavoro? creatività altrimenti siamo morti"

M5S: Grillo a Putsch, rabdomanti con iPhone, esploriamo mondo. Lavoro? Dobbiamo usare la creatività altrimenti siamo morti

ROMA, 06 MAGGIO - "Noi, del Movimento 5 stelle, siamo come rabdomanti con un iPhone. Andiamo avanti e esploriamo questo mondo. A volte troviamo acqua di fonte e talvolta ci imbattiamo in fogne. Facciamo errori, ma comprendiamo che il mondo sta cambiando alla velocità della luce". La definizione è del fondatore del Movimento, Beppe Grillo, nell'intervista al magazine francese Putsch, ripubblicata dal Fatto Quotidiano: "In Italia c'è un istinto di sopravvivenza dei vecchi partiti.

Ecco perché, con il M5S, ci siamo aperti alla rete - afferma -. Abbiamo lanciato questo movimento sulla rete e proposto un approccio digitale. Gli italiani possono votare per i temi che li interessano. In Estonia, lo fanno da vent'anni…In Mongolia si sta costruendo la più grande città sostenibile. Anche a Dubai, o anche a Hong Kong…". Oltre che di referendum sull'euro ("Voglio che gli italiani si esprimano. Vorrei sapere se le persone sono d'accordo") e legge elettorale ("Hanno usato la democrazia per distruggerla", "è stata decisa attorno a un tavolino per impedirci di governare"), Grillo parla di immigrazione: "Bisogna controllare i flussi, sono d'accordo. Perché, intorno ai flussi ci sono cooperative di 30.000 persone.Ci sono molti dubbi sull'attuale gestione dell'immigrazione. Questo bisogna combattere". E della sua idea di lavoro: "Il cittadino deve cercare un lavoro legato alla sua creatività. Altrimenti siamo morti. I cinesi hanno un'economia di scala che è impressionante.(…) Come li fermi? Non li fermi. Come italiani, possiamo fermarli con la nostra creatività, cultura, educazione, bellezza, patrimonio culturale, clima, cibo, turismo e tutto ciò che abbiamo. Ma dobbiamo insegnare qualcosa di diverso alle nostre giovani generazioni. Dovremmo pagare il doppio i nostri insegnanti per mobilitarli e incoraggiarli".