M5S: legge voto, abbiamo perso tutti

Roma,11 Giugno-Roberto Fico, capogruppo M5S commenta il fallimento dell’accorso Pd-M5S-Fi-Lega sulla legge elettorale, definendola una perdita per tutti e specificando l’importanza ora di salvare le riforme, come quella del biotestamento, la class action, l’abolizione dei vitalizi e infine il reddito di cittadinanza. Da parte del Capogruppo M5S non sono mancate le accuse contro il Pd responsabile del fallimento della legge elettorale, definendolo un partito poco trasparente.

Daniele Sorrentino

Fonte: liberoquotidiano.it