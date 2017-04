M5s, ricorso della Cassimatis contro la sua sospensione accolto

ROMA, 10 APRILE – ‘’Abbiamo vintooooooooo!”, così esprime la sua soddisfazione su Facebook Marika Cassimatis, ex candidata sindaco del Movimento 5 stelle vincitrice della Comunarie, le primarie online, e poi ‘scomunicata’ da Beppe Grillo. Il provvedimento nei confronti della Cassimatis e della sua lista sarebbe dovuto a alcuni like e commenti di esclusi dal Movimento come il sindaco di Parma Pinzarotti e il consigliere comunale di Genova Putti, giustificandosi sostenendo che questi risalgono a quando questi erano ancora nel Movimento.



Quello che si richiede nel ricorso presentato al Tribunale ordinario di Genova, dagli avvocati dell’ex aspirante sindaco del M5s, Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo, è l’annullamento di due decisioni di Grillo: quella di bocciare l’esito della votazione che aveva incoronato la Cassimatis e la lista a essa collegata come candidati alle amministrative di Genova, e quella della votazione nazionale che ha ripescato la lista Pirondini.



Dal momento che la Cassimatis nei giorni scorsi era stata sospesa dal Movimento, e l’elezione di Pirondini, vincitore delle Comunarie bis indette da Grillo con voto on line in tutta Italia svolte dopo l'annullamento delle Comunarie del 14 marzo vinte da Cassimatis, è stata annullata dal giudice, il problema che potrebbe configurarsi per il Movimento di Grillo potrebbeessere quello di non avere un candidato alle elezioni di Genova.



Maria Azzarello



credit: Il Fatto Quotidiano