MA Fino A quando? Il Teatro Incanto piace e sorprende al Casalinuovo

CATANZARO, 28 MARZO - Portare in scena uno spettacolo sulla mafia non è facile ma al Teatro Incanto le cose semplici non piacciono, ne è la prova il grande sogno che Passafaro & C. stanno realizzando: riaprire il Cinema Teatro Comunale!

La scorsa sera, all'interno dell'Auditorium Casalinuovo, la compagnia teatrale ha stupito piacevolmente portando in scena “MA Fino A quando?”: un'opera scritta trent'anni fa dal grande e indimenticato Nino Gemelli sul problema, purtroppo ancora attualissimo, della mafia del nostro paese.Al testo originale sono state apportate modifiche importanti che hanno cambiato la struttura portante dello spettacolo, con l'innesto delle musiche del gruppo progressive Dream Theater, della lauda dialogata di Iacopone da Todi, “Donna de Paradiso”.Novità anche la scena nel quale si è rappresentato un dibattito politico tra i partiti “TaTeTiToTu” (Tanti Tentativi Tinti Totalmente Tutelati) e “Uvdeuf” (U Vi Duv'E' U Furbacchiona): situazione emblematica dove si è evidenziata la presenza di “cosa nostra” anche tra chi ci governa, a discapito dell'interesse della collettività.Siamo circondati dal pensiero mafioso, radicato nel modo di comportarsi, di essere, di agire. Per fortuna non siamo tutti così e lo spettacolo ha raccontato quella parte di Calabria che vuole reagire e non piegarsi.E quindi, MA FIno A quando la Calabria dovrà sopportare questa piaga, fino a quando faremo finta che tutto questo non esiste?Tra il pubblico presente anche il Capitano del Comando dei Carabinieri di Catanzaro, Antonio Piccione, e il Prefetto, Luisa Latella, che ha espresso gradimento per il lavoro realizzato: < >< >Sul palco, insieme a Francesco Passafaro: Elisa Condello, Francesca Guerra, Valentina La Gamba, Alessia Valia, Francesco Battaglia, Alessia Brogneri, Ignazio Lavecchia, Loredana Consoli, Antonio Paonessa, Silvia Frustaci, Mohamed Abdelkarim, Chiara Papaianni, Karlos Khalil, Marzia Passafaro, Ahmed Abdelwahab, Peter Abdelshehid, e i piccoli de “La compagnia dei bimbi” del Teatro Incanto: Francesca Cosentino, Nicola Paone e Vincenzo Maruca.Si ringrazia Alessandro Passafaro per l'audio, Sergio Passafaro per le luci e Nello Condello per la scenografia.