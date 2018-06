Macerata, catturato latitante accusato di violenza sessuale sulla figlia di otto anni

MACERATA, 28 GIUGNO - Si è conclusa nella giornata di ieri la latitanza di un macedone di 46 anni, ricercato a livello internazionale, catturato a Macerata dalla Polizia. L’uomo avrebbe abusato di sua figlia, una bambina di otto anni, e della ex moglie.

Il ricercato era stato condannato in Norvegia per violenza sessuale nei confronti della figlia e della ex moglie. Il Tribunale aveva decretato una condanna definitiva a otto anni e sei mesi. Da quanto accertato, gli abusi sarebbero stati perpetrati in un periodo di tempo di circa due anni.

L’offender aveva fatto perdere le sue tracce e nel periodo di latitanza avrebbe usato vari alter ego per non essere individuato dalle autorità. Il sospetto che l’uomo potesse essersi nascosto sul territorio maceratese è stato confermato dalla minuziosa attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato di Macerata, che ha individuato e bloccato il ricercato in soli sette giorni di accertamenti. Sul quarantaseienne pende la richiesta di estradizione verso la Norvegia al fine di poter scontare la pena definitiva.

Luigi Cacciatori