Macerata: registrata scossa di terremoto di magnitudo 3.8

MACERATA 21 MAGGIO - Questa mattina alle 10:49 si è registrata una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a due chilometri da Muccia, a cinque da Pieve Torina e a sei da Serravalle di Chienti e Pievebovigliana, località in provincia di Macerata, ad una profondità di nove chilometri. La scossa è stata avvertita anche ad Ancona, Jesi, Fabriano ed in provincia di Ascoli. Successivamente si sono verificate altre sette scosse di intensità minore, tutte comprese tra magnitudo 1,1 e 2,1 e localizzate nella medesima zona.

Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, ma non sembra che il terremoto abbia provocato gravi danni. Per motivi precauzionali è stata disposta l'evacuazione di numerose scuole.

"Qui la terra trema sempre, poi ogni tanto c'è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l'aspetto psicologico. Ma è anche un intralcio per la ricostruzione. La gente dice 'faccio tanta fatica per ricostruire, ma per cosa? Perché poi magari viene giù tutto un'altra volta'" ha dichiarato il sindaco di Muccia, Mario Baroni.

Inoltre, alle 5:49 di questa mattina, è stata avvertita una scossa di magnitudo 2,9 nel bresciano. L’ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha localizzato l’epicentro nella zona di Cellatica e l'ipocentro ad otto chilometri.

Fonte Immagine: tvsette.net

Fabio Di Paolo