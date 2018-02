Macerata, spari contro stranieri: almeno 6 feriti, fermato un uomo

MACERATA, 03 FEBBRAIO - Fermato dalla Polizia il presunto responsabile dei colpi di arma da fuoco segnalati in mattinata a Macerata.

Gli spari sarebbero provenuti da un'auto scura e avrebbero preso di mira persone di colore. Almeno 6 i feriti, tutti stranieri, di cui uno in corso Cairoli e uno nei pressi della stazione. Finora 5 persone sono arrivate in pronto soccorso, una di queste si trova in sala operatoria.

Bloccato in piazza della Vittoria dinanzi al Monumento ai Caduti, l’italiano vicino agli ambienti di estrema destra nonché presunto autore della sparatoria, pare fosse intento a fare il saluto romano (secondo fonti locali). Alla vista degli agenti sarebbe fuggito a piedi verso la gradinata del monumento, gettando via alcuni indumenti, poi è stato preso.

Non aveva con sé la pistola. Intorno alle 11 di stamani una serie di spari è partita da un'auto in corsa per le strade della città, vicino alla stazione e in via dei Velini e via Spalato. Dopo il fermo, il primo cittadino ha dichiarato il cessato allarme, affidandolo a Facebook: "Rientrata la situazione di pericolo in città. L'uomo che fino a poche ora fa girava armato in città è stato arrestato".

Foto: Cronache Maceratesi

Luna Isabella