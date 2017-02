Macrolotto 3 S.S. ionica Oliverio ha chiesto al Ministro Delrio la convocazione di un tavolo

CATANZARO 28 FEBBRAIO - In relazione all'iter di realizzazione del progetto definitivo del Macrolotto n. 3 della S.S. ionica, avviato nella seduta del CIPE del 10 agosto 2016, il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio la convocazione di un tavolo al fine di esaminare la fase di stallo nell’esecuzione della progettazione.

“La realizzazione dell’opera -ha dichiarato il Presidente Oliverio- è un punto irrinunciabile nel progetto di modernizzazione del sistema infrastrutturale calabrese al fine di garantire la mobilità esterna ed interna per i cittadini e per le merci.

Le difficoltà tecniche e burocratiche vanno rapidamente rimosse. So che il Ministero delle infrastrutture si è già attivato per superare obiezioni procedurali e per riscontrare proposte di merito formulate dai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali.

La situazione della Calabria richiede tempestività nelle decisioni; i bisogni di lavoro e di occupazione in Calabria, in particolare nel settore dell'edilizia e dei settori collegati, richiedono velocità nell'esecuzione delle opere”.

“Per questo, nel corso della telefonata odierna con il Ministro Graziano Delrio –ha concluso il Presidente Oliverio. ho approfondito aspetti di merito e concordato un incontro per valutare insieme le iniziative più opportune”.