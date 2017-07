Macron, Francia costruirà hotspot in Libia

PARIGI, 27 LUGLIO - "Questa estate la Francia creerà degli hotspot in Libia" per esaminare la candidatura dei richiedenti asilo. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita a Orleans, dove ha incontrato famiglie di rifugiati nel centro provvisorio di accoglienza. L'obiettivo è quello di "evitare che le persone corrano gravi rischi senza neanche essere idonee per ottenere l'asilo" ha aggiunto il presidente.

“Noi abbiamo la nostra agenda che ci impegna sul piano dell’accoglienza”, ha affermato a riguardo il premier italiano Paolo Gentiloni. “Sulla discussione con le ong di una serie di regole, favorire la riconciliazione delle forze. Se poi c’è l’impegno di tutti i paesi Ue, tutte le iniziative sono benvenute ma deve essere chiaro che i passi sono questi, le misure sono queste ed i problemi di stabilizzazione non si risolvono in modo diverso”.

“Non si può anche da parte della Francia andare avanti con battute improvvisate – il commento del ministro degli Esteri, Angelino Alfano – i campi là vanno gestiti dalle organizzazioni internazionali come l’Unhcr. Non è una materia che si può affrontare con battute improvvisate”.

Maria Azzarello