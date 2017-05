Macron presdidente francese, Mattarella: "Segnale di adesione all'Unione"

PARIGI, 8 MAGGIO - In seguito alla vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni francesi, numerose sono state le reazioni da parte dei politici di tutta Europa. Sergio Mattarella, in particolare, ha definito questo risultato come una salvezza.

“La sua elezione alla presidenza costituisce una prova di fiducia nel futuro e un segnale di adesione all'ideale dell'integrazione continentale. Un segnale particolarmente importante perchè giunge a poche settimane dal vertice dei capi di Stato e di Governo che a Roma hanno celebrato il 60mo anniversario dei Trattati istitutivi dell'Unione europea”, ha scritto Mattarella a Macron poco dopo il risultato delle elezioni presidenziali che hanno visto scontrarsi il candidato del Front National con Marine Le Pen.

Anche Laura Boldrini, presidente della Camera, ha twittato in sostegno di Macron: “Una bella serata per l'Europa, la vittoria di Macron dimostra che l'ondata populista può essere fermata. Ora nuovo slancio alla Ue”.

Ovviamente, come succede in tutte le elezioni, in particolare quelle presidenziali, non sono mancate anche le critiche. Prima tra tutti quella di Matteo Salvini, leader leghista e convinto sostenitore dell'avversaria di Macron. “Grazie Marine Le Pen, chi lotta non perde mai”, ha twittato.

Giorgia Meloni, con grande rammarico, ha asserito: “In Francia ha vinto la paura. La paura di ribellarsi allo status quo, la paura di tornare padroni delle proprie scelte. I francesi hanno scelto il volto rassicurante del candidato del sistema”.

Chiara Fossati

immagine da informazioneconsapevole.it