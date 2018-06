G7: Macron dopo bilaterale con Conte: "Condividiamo valori comuni"

CHARLEVOIX 9 GIUGNO - "Condividiamo un continente: l' Europa. Una storia e valori comuni: quelli dell' Europa". Queste sono le parole che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha pubblicato su twitter dopo il l’incontro bilaterale avuto con il nuovo premier italiano, Giuseppe Conte.

Il Presidente del Consiglio italiano da ieri è impegnato nel G7 di Charlevoix, un’ occasione per far conoscere a livello internazionale le posizioni del nuovo governo sui temi più importanti.

Ieri Conte ha ricevuto il plauso di Trump per aver sostenuto la sua idea di aprire questi importanti vertici internazionali anche alla Russia, come accedeva ai tempi del G8; tuttavia è chiara, almeno per il momento, la volontà di non rompere con i partner europei che non sono favorevoli. Dopo l'apertura alla Russia, infatti, Palazzo Chigi ha precisato che, in ogni caso, "Roma non decide da sola”. Questa affermazione "non è una retromarcia” in quanto l'Italia continua a sostenere “una prospettiva” di riammettere la Russia al tavolo.

Trump ammette che si sono fatti dei passi in avanti sulla questione russa, mentre sul tema dei dazi Macron in serata ha twittato: “c'è la volontà da tutte le parti di trovare un accordo e di avere un approccio che sia vantaggioso per tutti”.

Conte ha avuto incontri bilaterali anche con il Presidente del consiglio europeo Donald Tusk, il Presidente della commissione europea Jean Claude Juncker, il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe, il premier canadese Justin Trudeau e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Durante il colloquio con la Merkel, pur non facendo nessun cenno alla possibilità di sforare il rapporto deficit/PIL, ha dichiarato che c’è necessità di una maggiore flessibiltà per le riforme e gli investimenti.

Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it

Fabio Di Paolo