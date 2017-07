Macron: "Sul clima ho ammorbidito Trump"

PARIGI, 16 LUGLIO – Il presidente francese Emmanuel Macron ha oggi rilasciato un’intervista al Journal du Dimanche in cui ha rivendicato il ruolo avuto nel parziale cambiamento di rotta di Donald Trump sulla questione clima.

Il tycoon ha infatti dichiarato, a margine dell’incontro con il nuovo inquilino dell’Eliseo, che “qualcosa potrebbe cambiare sugli accordi di Parigi, ma ne parleremo man mano che andiamo avanti. Se dovesse accadere sarebbe stupendo, altrimenti andrebbe bene lo stesso”. Parole criptiche, che aprono a diverse interpretazioni.

Dal canto suo, Macron ha affermato di “aver ammorbidito Trump con un’offensiva glamour”, ricordando poi che Francia e Stati Uniti sono “paesi amici, e dunque anche i presidenti dovrebbero esserlo”. Chiaro, quindi, un cambiamento di approccio rispetto alla freddezza che aveva connotato il primo incontro tra i leader al G7 di Taormina.

“Trump mi ha ascoltato e ha assicurato che troverà una soluzione nei prossimi mesi” ha dunque tranquillizzato il presidente francese, riconoscendo infine come la visita di The Donald sia stata organizzata per mostrare il volto forte dell’esagono, dopo gli attentati passati.

Indubbiamente l’auspicio è che Trump torni sui suoi passi, rinunciando alla decisione di ritirare gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi (come annunciato lo scorso mese). Va tuttavia anche considerato che il processo di “svincolo” dagli accordi durerebbe almeno tre anni, potendo dunque concludersi a fine mandato di Trump.

Paolo Fernandes

Foto: huffingtonpost,it