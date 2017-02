Maddaloni, spacciavano davanti ai bambini: dieci arresti

MADDALONI, 13 FEBBRAIO - Nel corso di un’operazione antidroga, coordinata dalla DDA, i carabinieri hanno arrestato 10 persone nel casertano: trafficanti e spacciatori ritenuti legati alla locale fazione del clan Belforte di Marcianise. Le accuse sono di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso.

La droga veniva venduta in via Matilde Serao, zona popolare di Maddaloni, spesso alla presenza di bambini.

Grazie a riprese video - realizzate con una telecamera nascosta - , e a intercettazioni telefoniche e ambientali è stato possibile documentare oltre 300 episodi di cessione di dosi nei confronti di acquirenti provenienti dalla provincia di Caserta e da quella limitrofa di Benevento.

Ad agevolare le indagini anche le dichiarazioni di alcuni pentiti che hanno sottolineato come la piazza di spaccio di Maddaloni rappresentasse il fulcro dell'economia della criminalità locale.

Inoltre, questa mattina, in contemporanea, agenti della squadra mobile di Caserta, hanno arrestato i tre presunti killer di Daniele Panipucci, il pusher ferito gravemente in un agguato il 26 maggio scorso e deceduto pochi giorni dopo. Il movente del delitto sarebbe proprio il forte interesse sulla fiorente piazza di spaccio di via Serao.

[foto: ilmattino.it]

Antonella Sica