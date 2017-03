Madia: norme anti-furbetti del cartellino stanno funzionando

ROMA, 2 MARZO - La norma per l'accelerazione del procedimento disciplinare, il cosiddetto 'decreto sui licenziamenti lampo' "sta funzionando, ci sono già decine di casi in cui è stata applicata". Questo è quanto dichiarato da Marianna Madia, ministra della Pubblica Amministrazione, ai microfoni di Rtl 102.5.

Il Testo unico del pubblico impiego che attua la riforma della pubblica amministrazione targata Madia, prevede che i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino per poi assentarsi dal luogo di lavoro siano sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni, una volta terminato il procedimento disciplinare.

Le nuove norme, come sottolineato dalla ministra, ampliano la casistica, intervenendo anche sui dirigenti: "se il dirigente non licenzia il dipendente che evidentemente ha truffato, va sanzionato". E ha aggiunto: "gli italiani, dopo anni di malcostume, hanno bisogno di tempo per credere che le cose stiano cambiando". Parole significative che giungono a pochi giorni dalla chiusura della lunga indagine sugli episodi di assenteismo di 94 dipendenti dell'ospedale 'Loreto Mare' di Napoli.

La ministra ha infine sottolineato l'importanza di premiare il merito e la necessità di una migliore gestione delle assunzioni, che "[...] andranno fatte con una programmazione, fatta sulla base del fabbisogno e con concorsi regolari".

Marta Pietrosanti

foto: ilsole24ore.com