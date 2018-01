Madre e figlio trovati morti in casa a Pietrastornina

Madre e figlio trovati morti in casa nell'Avellinese. Secondo primi accertamenti non vi sarebbero segni di violenza

PIETRASTORNINA (AV), 6 GENNAIO - I corpi senza vita di due persone, madre e figlio, sono stati trovati dai carabinieri in un'abitazione di Pietrastornina (Avellino).

Aggiornamento ore 22:59

La donna, 80 anni, vedova, è stata trovata al piano terra dell'abitazione mentre il figlio, 43 anni, era in una stanza del piano superiore. Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, non ci sarebbero segni di violenza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti che da giorni non avevano più notizie dei congiunti.E' stato un parente che risiede in Emilia a chiedere l'intervento dei carabinieri, preoccupato dal silenzio dell'anziana zia e del cugino 43enne che vivevano in un'abitazione su due piani in via Sott'Arco a Pietrastornina.E quando i carabinieri hanno forzato la porta d'ingresso, i timori del parente si sono rivelati piu' che fondati. La donna, una vedova 70enne, era priva di vita a terra al primo piano dell'abitazione. Morto in una camera al piano superiore anche il figlio 43enne celibe con cui condivideva l'abitazione.A un primo esame medio-legale entrambi i corpi non presentano segni di violenza e sara' quindi l'autopsia a chiarire la causa dei due decessi.