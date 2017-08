Madre Santa prega per noi peccatori

Prepariamoci alla Solennità di Maria Assunta in Cielo.

Possiamo vivere senza molte cose che sono futili e insignificanti per noi ma non potremo vivere senza l’amore misericordioso del Signore e il suo perdono divino. Noi sappiamo di essere peccatori.

Cosa dobbiamo chiedere, allora, alla Madre di Dio e Madre nostra? Qualcosa di veramente vitale per noi: Che Ella continuamente, non solo, vegli su di noi, ma che preghi sempre per noi che siamo peccatori e senza il suo aiuto, siamo perduti.

A lei chiediamo una sola cosa: che abbia gli occhi rivolti verso di noi, verso le nostre necessità e miserie e il cuore rivolto verso Gesù, sempre pronta a correre da Lui come quel giorno, solerte corse alle nozze di Cana per chiedere la grazia per gli sposi. E’ vero che Gesù disse in quella occasione: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Ma Maria non ha temuto rifiuto e ha detto ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». E la grazia è compiuta perché Maria ha parlato in favore degli sposi. Se noi la invochiamo, Maria parlerà anche in nostro favore e Gesù che deve alla Madre la stessa obbedienza che deve al Padre suo celeste esaudirà le sue richieste. Quando la Madre chiede, il Figlio sempre l’ascolta. L’ascolta perché sua Madre ed anche perché in Lei prega lo Spirito Santo, che è sempre in eterna e divina comunione con il Padre e il Figlio nel seno della Beata Trinità.

Riflettiamo insieme…

Il peccato inquina il cuore, lo sporca, lo rende brutto. Chi può intercedere? Chi può chiedere al Signore una conversione radicale, una trasformazione globale della nostra vita? Non certo noi che siamo peccatori. Una sola può intervenire e una sola può chiedere: Lei, la Vergine Maria.

Così la Vergine Maria diviene la Mediatrice della nostra invocazione di pietà e di misericordia. Chi ha offeso il Padre e il Fratello, nella Madre possiede una potente alleata di implorazione di perdono. Senza la mediazione della Vergine Maria saremmo tutti senza speranza. Non sapremmo a chi ricorrere. Certo, possiamo sempre rivolgerci direttamente al Padre e al Fratello, ma quando si è nel peccato, il peccato allontana, non avvicina a loro. Quando si è nel peccato, presso la Madre si corre, mai ci si allontana da essa. Ella è per noi la Madre che accoglie, copre, difende, si interpone e chiede lei per noi ciò che noi mai avremmo avuto il coraggio di chiedere e implorare. Veramente la Vergine Maria è la porta di ogni speranza di salvezza, nella conversione del cuore e della mente. Questo non significa che la Madre è una coperta che ammanta i nostri misfatti. Il perdono segue al pentimento. Il perdono è frutto di un ritorno. Chi chiede a Maria intercessione, le sta dicendo:

Preghiamo insieme…

Vergine Maria, Madre della Redenzione, prega per noi peccatori. Fatti nostra Mediatrice e intercedi per noi. Abbiamo peccato! Abbiamo sbagliato! Non siamo degni di perdono perché grande è la nostra colpa ma se tu ti fai nostra avvocata, in noi rinasce la speranza e la certezza di essere perdonati da Gesù.

Angeli e Santi di Dio, venite in nostro aiuto e soccorso. Amen.

Estratto dal libro (Un pensiero a Maria. Preghiere Mariane - Tau editrice di Don Francesco Cristofaro)

Don Francesco Cristofaro