Maestro Daniele Luciano: “Pronto a Rappresentare l'Italia ai Mondiali di Kickboxing 2025 nel Regno Unito”

AVERSA. Il Maestro Daniele Luciano ha partecipato al 31º Raduno Tecnico Nazionale GIAKAM. Un evento che ha riunito i migliori talenti del panorama della Kickboxing e K1 in Italia.

Insieme al padre e Maestro Vincenzo Luciano , al Maestro Pietro Russo di Casoria e il presidente Modiale Aldo Garofalo, Daniele ha avuto l’onore di far parte della commissione nazionale e mondiale, contribuendo alla formazione e selezione degli atleti che rappresenteranno l'Italia ai prossimi Mondiali nel 2025 a Sheffield, in Inghilterra.

Durante il raduno, ha avuto luogo un emozionante “passaggio di cintura nera” per gli atleti del team Russo di Casoria; un momento che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Daniele ha consegnato le prestigiose cinture nere, simbolo di dedizione e impegno, sottolineando l'importanza del conseguimento di questi traguardi nel percorso di ogni atleta.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori e maestri che hanno reso possibile questo evento a Porto Sant’Elpidio - afferma Luciano -. Le vostre parole di incoraggiamento riempiono il cuore di orgoglio e motivazione. La Luciano International Team (L.I.T) è sempre in prima linea, pronta a superare ogni ostacolo e a raggiungere nuove vette insieme”.

La Luciano International Team non è solo un’eccellenza di Aversa (CE), ma un team che si fa valere a livello internazionale, grazie all’impegno del Maestro Daniele Luciano, che porta la sua città sempre più in alto. Il team Luciano, da settembre, si vestirà “LEONE 1947” a fronte di una partnership con il noto marchio italiano LEONE 1947, leader nella produzione di materiale per gli sport da combattimento. Questa collaborazione, promossa dal Dott. Savino Paolo, rappresenta un’opportunità unica per il team Luciano e i suoi atleti, ed è consolidamento ulteriore della presenza della squadra nel panorama sportivo nazionale e internazionale. “Insieme - ha concluso il Maestro Luciano - costruiremo un futuro brillante per il nostro team e per la Kickboxing italiana”.