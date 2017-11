Mafia: 12 arresti a Taormina, \'decapitato\' clan Brunetto

TAORMINA (ME), 18 NOVEMBRE - Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, stanno eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo - nei confronti di 12 soggetti (10 dei quali colpiti da custodia in carcere e 2 sottoposti agli arresti domiciliari), appartenenti al "Clan Brunetto", collegato alla famiglia mafiosa catanese "Santapaola-Ercolano", in quanto ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti ed altro.

Alle ore 11.00, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, si terra' una conferenza stampa per illustrare l'operazione