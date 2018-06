Mafia, Bari: 104 arresti

BARI, 18 GIUGNO - Al via la maxi-operazione antimafia denominata "Pandora", che stanno svolgendo i carabinieri del Ros a Bari, ma in espansione verso altre città italiane, con l'ordinanza di custodia cautelare per 104, presunti, affiliati alle cosche Mercante-Diomede e Capriati.

Secondo le prime indagini sono emersi rituali di affiliazione, detenzione di armi da guerra come fucili kalashnikov e rapporti con esponenti della Sacra Corona Unita di Lecce e della società politico-economica foggiana. In primo piano l'arresto di un imprenditore facente parte del direttivo dell'associazione Fai, nota in Puglia per la battaglia contro le azioni di usura e antiracket. Il centro operativo di Bari ha ricostruito, minuziosamente, le modalità di infiltrazione dei clan nel contesto sociale della regione. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha definito il blitz di oggi "un importante colpo alle organizzazioni mafiose baresi, assestato dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine".

Alle ore 11.00 verranno resi noti i particolari dell'operazione, durante la conferenza stampa indetta al comando Legione dei carabinieri di Bari, dove parteciperà il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho.

Laura Fantini

fonte immagine lagazzettadelmezzogiorno.it