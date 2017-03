Mafia: Camera, 21 Marzo Giornata della Memoria per le vittime delle mafie

ROMA, 1 MARZO -. Oggi, la Camera ha ufficializzato che il 21 marzo sarà la Giornata della Memoria delle vittime delle mafie.

L'Associazione Libera ricorda le vittime delle associazioni mafiose da anni in questa data che è stata solo oggi resa ufficiale. In base al testo approvato dal Parlamento, la Giornata nazionale non avrà effetti civili, ma ha un valore simbolico molto importante.



In occasione della Giornata le scuole sono invitate a dedicarsi alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e alla memoria delle vittime delle mafie tramite manifestazioni pubbliche,cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordodegli eventi drammatici che hanno segnato un periodo buio nella storia dell'Italia.

Maria Minichino

(fonte immagine rai.tv)