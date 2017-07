Mafia Capitale, condanna a 19 anni per Buzzi e 20 per Carminati

ROMA, 20 LUGLIO - E' arrivata la sentenza della decima sezione del Tribunale Penale di Roma sul processo Mafia Capitale. Condanne pesanti per i due vertici dell'organizzazione Buzzi e Carminati.

Il Ras delle cooperative è stato infatti condannato a 19 anni di reclusione, uno in meno rispetto ai 20 dell'ex NAR. 11 anni invece per l'ex capogruppo del PDL in Comune, Luca Gramazio e per Riccardo Brugia, braccio destro di Carminati. Dovrà scontare invece 10 anni l'ex AD di Ama Franco Panzironi.

Pene più contenute invece per Mirko Coratti (PD) ex presidente dell'assemblea Capitolina e Luca Odevaine, responsabile del tavolo per i migranti: 6 anni al primo, 6 anni e 6 mesi al secondo. Cinque anni invece ad Andrea Tassone, ex minisindaco del municipio di Ostia.

E'caduta per 19 imputati (tra cui gli stessi Buzzi e Carminati) l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416bis del codice penale.

Massimo Carminati ha ascoltato in piedi la sentenza, mentre Salvatore Buzzi è rimasto seduto ad effettuare alcune annotazioni. Anche Brugia ha atteso la decisione in collegamento dal penitenziario dove è recluso, ed ha ripetutamente scosso la testa durante la lettura del dispositivo.

Paolo Fernandes

Foto: ilgiornale.it