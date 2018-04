Mafia: Mattarella, sconfiggerla e\' un dovere della Repubblica

ROMA, 27 APRILE - Sconfiggere le mafie "e' necessario e possibile, anzi e' un dovere iscritto nella natura stessa della nostra Repubblica". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre", Vito Lo Monaco, scrive che "la commemorazione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, a pochi giorni dal 36 anniversario della loro barbara e vile uccisione per mano mafiosa, e' occasione per rinnovare un fervido incoraggiamento per l'attivita' educativa e di sensibilizzazione svolta nel loro nome, anzitutto verso i giovani, e per rivolgere il piu' cordiale saluto a quanti partecipano alla manifestazione odierna".

Mattarella ricorda che "Pio La Torre venne assassinato per il suo impegno civile e politico e la sua figura costituisce un'eredita' preziosa per la Sicilia e per l'Italia intera".

"Nella loro logica disumana - prosegue il Presidente - le mafie cercano di schiacciare la vita sociale, di soggiogare le istituzioni, di trarre potere e profitti illeciti comprimendo la liberta', la dignita' e le opportunita' dei cittadini: sconfiggerle e' necessario e possibile, anzi e' un dovere iscritto nella natura stessa della nostra Repubblica".

Il Capo dello Stato nota come questa sia "una battaglia che continua e l'azione, portata avanti con coraggio e intelligenza da uomini come Pio La Torre, e da tanti servitori dello Stato, ha gia' inferto colpi durissimi alla criminalita'. Tocca a tutti noi dar seguito a questo impegno comune, affrontando i tempi nuovi, e anche i mutamenti dell'organizzazione mafiosa, facendo tesoro delle esperienze migliori e sviluppando quegli anticorpi che la societa' democratica ha gia' dimostrato di possedere.

Il protagonismo dei giovani, e delle formazioni sociali, nel percorso di liberazione dalle mafie e' garanzia di riscatto e valore importante per gli uomini e le istituzioni quotidianamente impegnati nel contrasto alla criminalita'. La vostra manifestazione, con l'impegno creativo e culturale che mette in campo, contribuisce in modo fecondo, nel solco tracciato da personalita' come Pio La Torre".