Mafia: polizia Brindisi arresta appartenenti Sacra Corona Unita

BRINDISI, 15 MAGGIO - La Polizia di Stato di Brindisi, nelle prime ore della mattina, ha arrestato alcuni fiancheggiatori, affilati ed esponenti di spicco appartenenti a una frangia della Sacra Corona Unita, per lo piu' operante nel territorio di Brindisi, Tuturano e Mesagne.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Brindisi e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno permesso di accertare come due detenuti, autorevoli referenti dellassociazione mafiosa, davano disposizioni ed ordini direttamente dal carcere, attraverso una fitta corrispondenza e contatti telefonici, riuscendo cosi' a ricostituire e compattare un agguerrito gruppo criminale. Inoltre, i due mantenevano contatti con numerosi altri soggetti ristretti in vari Istituti Penitenziari italiani, attribuendogli linvestitura mafiosa e, in alcuni casi, sancendone laffiliazione.Numerose le perquisizioni, operate con lausilio della Polizia Penitenziaria, che hanno interessato anche diversi detenuti, ristretti in Istituti di Pena di altre province italiane, in contatto con gli arrestati. Dalle indagini sono emersi anche alcuni progetti di fuga e ipotesi di vendetta verso componenti della Procura Distrettuale di Lecce. I particolari delloperazione, denominata "Oltre le Mura", saranno resi pubblici in una Conferenza Stampa che si terra' presso la Procura della Repubblica di Lecce alle ore 11,00 di oggi.