Mafia: sequestrati oltre 150mila euro a Taranto

TARANTO, 14 FEBBRAIO - Colpo della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce, che ha sequestrato beni per oltre 180mila euro ad un 63 enne Tarantino, Cosimo De Leonardo.

L'uomo era già noto alla giustizia in quanto condannato per associazione di tipo mafioso, traffico illecito e violazione delle norme in materia di stupefacenti, detenzione illegale di armi e lesioni personali.

Più nel dettaglio, sono due gli immobili sequestrati all'uomo, oltre ad otto tra moto ed auto e ad un bar.



L'operazione è stata portata a termine nell'ambito dell'indagine "Città Nostra", condotta dalla Polizia di Taranto, che ha portato all'arresto di oltre 30 persone per reati di associazionismo mafioso, estorsione e rapina nell'ultimo anno solare.



Paolo Fernandes