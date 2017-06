Mafia: voto di scambio, arresti a Caltanissetta

CALTANISSETTA, 29 GIUGNO - La Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa e scambio di voti emesse dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale DDA.

Le indagini degli uomini della squadra mobile, insieme a quelli del Commissariato di di Niscemi e Gela, hanno permesso di accertare che appartenenti a "Cosa Nostra" di Niscemi e di Gela si incontravano in aperta campagna per discutere accordi politico-mafiosi. Coinvolti anche soggetti politici di Niscemi, tra cui ex amministratori di quel Comune.

I particolari dell'operazione verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta.