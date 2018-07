Maglietta Rossa, anche Mdp sul lungomare di Catanzaro

CATANZARO, 7 LUGLIO - Una maglietta rossa anche per la federazione provinciale di Catanzaro di Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista che nella giornata di sabato si è ritrovata, assieme a decine e decine di persone, sul lungomare del capoluogo di regione per manifestare la propria adesione all’appello nazionale di Libera – Associazione contro le mafie

“Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”: «Prima che da attivisti politici, essere qui era un dovere personale, umano e civico – hanno spiegato i coordinatori del gruppo provinciale di Mdp -. In questi giorni da quando si è insediato il nuovo governo giallo-verde abbiamo assistito ad una continua aggressione dei diritti umani, delle minoranze, dei più deboli. Era quindi necessario ridare voce e colore alla piazza, sottolineare pubblicamente e senza steccati politici, quanto questo atteggiamento del governo sia deprecabile».

Alla manifestazione ha partecipato anche il consigliere regionale e Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria Arturo Bova, esponente di Mdp: «Scendere in piazza vestendo la maglietta rossa è stata una grande emozione. Trovarsi accanto a tanti che condividono la visione di una società accogliente, aperta al prossimo e capace di incarnare davvero i valori del rispetto e della solidarietà, dona stimoli nuovi per affrontare l’opposizione al dilagare di politiche che speravo fossero scomparse a metà del secolo scorso. Sono fiero di far parte di questo coro unanime che si schiera con forza contro questo “disumanesimo”»