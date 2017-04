Malala nuova messaggera della pace dell\'Onu

NEW YORK, 10 APRILE - Malala Yousafzai, la precoce attivista pachistana, dopo aver conquistato il titolo di più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, ora è diventate anche la più giovane Messanger of peace delle Nazioni Unite.

La ragazza di 19 anni ha ricevuto la nomina dal segretario generale Antonio Gueterres, grazie alla quale Malala potrà perseguire uno degli obbiettivi principali della sua battaglia, ovvero promuovere e garantire l’istruzione delle bambine in tutto il mondo.

La sua tenacia è costata a Malala anche un attentato, rivendicato da Ihsanullah Ihsan, portavoce dei talebani pakistani, il quale ha sostenuto che la ragazza “è il simbolo degli infedeli e dell'oscenità”.

"È una giornata emozionante - ha detto Guterres - Anche di fronte a gravi pericoli, Malala Yousafzai ha dimostrato un impegno costante per i diritti delle donne, delle bambine e di tutti i popoli". "Il suo coraggioso impegno per l'istruzione ha già coinvolto tante persone in tutto il mondo e ora, come Messaggero di pace Onu, può fare ancora di più per contribuire a creare un mondo più giusto e pacifico", ha continuato il segretario generale.



"Voi siete le reali responsabili del cambiamento. Non aspettate nessun altro, non aspettate i leader", sono state invece le parole rivolte da Malala ai giovani.

Maria Azzarello

credit: Polis SA Magazine