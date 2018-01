Malore in diretta per Massimo Giletti "Non è l'Arena"

ROMA, 28 GENNAIO - Massimo Giletti è andato in onda onda questa sera nella puntata di Non è l'Arena con una forte influenza. A precisarlo è lo stesso programma, dopo il malore avuto dal conduttore subito dopo l'intervista al ministro Marianna Madia. Il giornalista ha chiesto di sedersi prima di precisare di essere costretto ad interrompere la trasmissione. Le trasmissioni sono continuate con un blocco registrato di Non è l'Arena