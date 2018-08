Malta, soccorre un gommone con 114 migranti

LA VALLETTA (MALTA), 13 AGOSTO - La Guardia Costiera maltese ha soccorso ed accolto 114 migranti, i quali si trovavano a bordo di un gommone in fase di affondamento. Lo riferiscono le Forze armate isolane in una nota, riportata dal quotidiano Times Of Malta.

Il gommone era stato avvistato nelle prime ore del mattino da una motovedetta, nel corso di operazioni di routine, a circa 53 miglia nautiche a Sud di Malta. I migranti soccorsi sono stati poi condotti a terra.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Times of Malta