Maltempo: albero sradicato da vento uccide uomo nel bellunese

BELLUNO, 06 AGOSTO - Gravi i disagi provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito oggi il Veneto. L'incidente piu' grave si e' registrato nel bellunese, a Marziai di Lentiai, dove nel primo pomeriggio un anziano e' deceduto dopo che il tronco di un albero, sradicato dal forte vento, si e' abbattuto sulla struttura della sagra del paese. L'uomo e' morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Il forte vento che ha accompagnato la pioggia e la grandine ha anche scoperchiato diverse caso in Agorino e in Cadore. Moltissimi i blackout. Nel veronese invece, al Lago di Garda, localita' Brenzone, una barca noleggiata da un bellunese si e' rovesciata. L'uomo che si trovava al comando dell'imbarcazione risulta al momento disperso. Nelle montagne bresciane, a Saviore dell'Adamello, un'escursionista 24enne romana e' deceduta invece dopo essere scivolata nel sentiero bagnato che stava percorrendo con il suo fidanzato. Per la giovane, precipitata per diversi metri, non c'e' stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.