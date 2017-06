Maltempo, allagamenti e disagi a Torino

TORINO, 28 GIUGNO - Moltissime chiamate sono state registrate nel centralino dei vigili del fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto sul Nord Italia e, in particolare, su Torino. Frane e allagamenti sono stati causati dai forti temporali che ci sono stati nel corso di questa notte.

Corso Moncalieri è stato chiuso al traffico per una frana e in corso Traiano, corso Salvemini e via Giordano Bruno i tombini hanno traboccato allagando le strade.

In via Nino Costa una parte di uno dei balconi è crollata in strada mentre molti rami si sono spezzati e hanno bloccato la strada in corso Galileo Ferraris. Un intero albero, invece, è caduto in piazza Carlina.

Alcuni mezzi, questa mattina, dovranno subire dei cambiamenti di tratta proprio a causa dei numerosi disagi provocati dalle forti piogge e dal forte vento che si sono abbattuti questa notte sulla città.

Anche alcuni dei paesini vicini sono stati colpiti dai disagi. A Moncalieri il sottopassaggio è fuori uso a causa dell'allagamento, mentre a Piobesi il vento forte ha spazzato via le lamiere che si trovavano sul tetto di un salumificio.

Chiara Fossati

immagine da 3bmeteo.it