Maltempo: allerta meteo, domani scuole chiuse ogni ordine e grado

COSENZA, 16 NOVEMBRE - Allerta meteo, scatta la macchina organizzativa di prevenzione della Protezione civile: domani scuole di ogni ordine e grado chiuse su tutto il territorio comunale di Crosia.

Previste precipitazioni di forte intensita', anche sotto forma di tempesta, sul versante ionico e nell'area della Valle del Trionto. Livello rosso fino alla una di sabato 18 novembre. Il sindaco Antonio Russo, pochi minuti fa a seguito dell'ennesimo messaggio di allerta meteo di massimo livello diramato dal Centro direzionale della Protezione civile regionale di Catanzaro, ha disposto con apposita ordinanza la chiusura, in via precauzionale, di tutti gli istituti scolastici.Predisposta anche la macchina operativa comunale pronta ad intervenire nelle emergenze in caso di necessita'. Il messaggio di allertamento prevede per il pomeriggio odierno e per tutta la giornata di domani Allarme meteo di livello rosso per piogge forti con oltre 50 millimetri nell'arco di 24 ore. Inoltre, previsto anche forte vento con raffiche dai quadranti nord-ovest fino a 75km/h.