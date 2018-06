Maltempo: Bomba d\'acqua su Catanzaro, intenso l\'impegno dei VVF da Nord a Sud della CittÃ 

CATANZARO, 17 GIUGNO - Alcuni degli interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati sulle conseguenze della bomba d’acqua che ha colpito il Capoluogo. I vigili del fuoco sono intervenuti sia a nord che a sud del città dove le strade allagate hanno mandato il traffico in tilt.

Numerose situazioni di criticità dovute al maltempo come la piccola chiesetta del quartiere Cava “Maria Madre della Chiesa”. Tombini divelti ed allagamenti da nord città al quartiere marinaro



Diverse richieste per infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni. Alcune macchine rimaste in panne zona Catanzaro quartiere Lido. Tutte le squadre della sede centrale fuori per intervento. La squadra del distaccamento di Soverato sta operando su Catanzaro zona Lido.



Pubblichiamo richiesta di aiuto - (video postato su Facebook)