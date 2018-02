Maltempo, nel catanzarese numerosi interventi di soccorso dei Vigili del fuoco (Foto)

CATANZARO, 10 FEBBRAIO - Numerosi gli interventi di soccorso tecnico urgente gestiti dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando alcuni comuni del territorio provinciale.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state particolarmente impegnate nei comuni di Marcedusa, Andali e Taverna con interventi delle squadre provenienti dalla Sede centrale, dal distaccamento di Sellia Marina nonché dal distaccamento volontario di .



Taverna. Il forte vento, ha determinato l’abbattimento di alberi d'alto fusto e la caduta di rami, elementi di copertura di fabbricati divelti, cartelloni pubblicitari ed insegne pericolanti.



Nel comune di Andali, un tetto divelto si è abbattuto sulla sede stradale di collegamento al comune di Cerva. L'arteria al momento è chiusa al traffico in quanto il forte vento che ancora persiste, rende difficoltose le operazioni di soccorso. Il distacco altresì di alcuni cavi della rete elettrica hanno creato ulteriori disagi alla popolazione della zona.



Nel comune di Taverna, un albero adiacente la Chiesa della Madonna della Santa Spina si è abbattuto nel cortile di accesso. Nessun danno alla struttura.



Sulla S.P. di collegamento al Villaggio Mancuso, località turistica della Sila Catanzarese, una caduta di massi sulla sede stradale ha creato disagi alla viabilità.



Nel comune di Marcedusa, la lamiera di copertura di un tetto si è distaccata. Squadra della sede centrale con supporto di unità SAF ha provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta ed alla messa in sicurezza della zona a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.