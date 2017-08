Maltempo, centro-nord Italia colpito da temporali e forti venti

VENEZIA, 10 AGOSTO- Risulterebbero tre i feriti colpiti dal forte vento e dal violento acquazzone che nella giornata di oggi si sono abbattuti sul litorale veneto soprattutto nella zona tra Jesolo e Punta Sabbioni.

Maggiori problemi si sarebbero registrati a Cavallino-Treporti, dove l’attrezzatura da campeggio e alberi presenti nella zona sarebbero state strappati con violenza dal vento ferendo tre turisti.Sul posto sarebbero arrivati i soccorsi, aiuto rallentato dagli tronchi caduti sulle strade che collegano la zona di campeggio ai vicini ospedali.

Secondo le prime testimonianze, risulterebbero novante le richieste di aiuto nella provincia di Rovigo, e centro trenta le richieste di vigili del fuoco da Venezia, città lagunare che lamenterebbe inoltre la perdita di edicole, tavolini all’aperto e tende, voltate vie con le raffiche di vento.

La perturbazione, proveniente dalla Francia, sembrerebbe muoversi verso il Mediterraneo centrale, con rovesci su tutta la penisola, con vento forte occidentale, calo repentino delle temperature, previsione che avrebbe condotto la Protezione civile ad lanciare un’allerta meteo alle regioni centro-settentrionali.

Avviso anche per Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, zone interessate da persistenti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, fenomeni meteo ritrovabili anche dall’11 agosto su Campania, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste.

Segnalati, dalla Protezione civile fenomeni a forte intensità anche in Trentino, in seguito al transito di una perturbazione sulle Alpi, accompagnati forte vento e da possibile precipitazione di grandine.

Per la Lombardia assegnato invece codice arancione, con rischio idrogeologico per le zone di Sondrio, Valtellina, Valchiavenna, Lecco, Varese e provincie di Como, emesso codice giallo invece per le zone centro-settentrionali della Toscana.

Registrato acquazzone anche in Romagna, con netto ribasso della temperatura e presenza di allagamenti nei garage, avvallamenti stradali e scantinati, soprattutto a Forlì dove le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e gru.

Il maltempo si sarebbe inoltre anche abbattuto su Ravenna causando poca visibilità e viabilità delle principali strane da Romea fino ai lidi di Ferrara, con conseguente black out a Marina di Ravenna e Lugo.

Alessia Terzo

Immagine da meteoweb.eu