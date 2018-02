Maltempo, Coldiretti danni da 300 milioni nelle campagne italiane

ROMA, 28 FEBBRAIO- Oltre 300 milioni di euro di danni sono stati causati dall'ondata di freddo siberiano che ha colpito l'Italia in questi giorni, l'ultima volta era successo nel 2012.

La Coldiretti fa i primi bilanci e spiega che i danni diretti alle coltivazioni, ormai distrutte, vanno sommati a quelli provocati dal blocco delle circolazioni che ostacola le consegne prolungando così i disagi. Da Nord a Sud sono tanti i danni agli ortaggi invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli. In Liguria la Coldiretti ha chiesto lo stato di calamità per i danni alle coltivazioni orticole e ai vivai, grave la situazione anche in Emilia Romagna dove i frutteti soffrono sotto il peso della neve. In Puglia gli agricoltori sono al lavoro per salvare gli ortaggi, soprattutto i cavolfiori dal gelo e della neve. Anche in Campania la situazione è drammatica, distrutti campi di piselli, fave, patate, meloni, lattughe, finocchi e fragole. Grande preoccupazione per i vigneti che non possono sopportare un ulteriore ribasso delle temperature.



Non solo l'agricoltura, ma anche la pesca soffre e risente dei danni degli ultimi giorni. Il vento e la neve hanno bloccato l'attività di numerosi pescherecci soprattutto lungo l'Adriatico, l'offerta delle produzioni sui mercati a breve sarà dimezzata. Il gelo spaventa anche gli allevatori che si aspettano morti ed aborti nelle stalle, dove intanto si cercano di scaldare i vitellini facendogli indossare cappotti e accendendo lampade termiche. L'acqua negli abbeveratoi, invece, viene scaldata fino a 20 gradi ed il pasto degli animali è stato rinforzato per garantire un maggior apporto di calorie.

I danni potranno essere verificati e definitivamente quantificati soltanto nei prossimi giorni, tuttavia, spiega la Coldiretti, occorrono anni prima che si possano sostituire le piante danneggiate e che quindi si riavviano le produzioni danneggiate. Quindi la produzione sarà compromessa nel tempo. La Coldiretti ha paura che la situazione possa raggiungere il livello di criticità che si è registrato nel 1985 quando il 90% degli ulivi toscani fu compromesso dalle gelate e vi fu una strage di più di 30 milioni di piante in varie regioni Italiane.

Federica Fusco

immagine: Voghera News