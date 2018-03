Maltempo: continua neve su Milano. Disagi in autostrada e aumento rischio valanghe

MILANO, 3 MARZO- Continua a cadere la neve su Milano, dopo la pausa tra ieri sera e le prime ore di questa mattina, accompagnata da correnti d’aria pungenti.



Secondo le previsioni, dovrebbe continuare a nevicare fino a metà pomeriggio, mentre domenica dovrebbe uscire il sole.



Al momento non sono stati evidenziati disagi alla circolazione, grazie anche al fatto che le strade bagnate dalla pioggia dei giorni scorsi stiano evitando l’accumulo di neve.



Nonostante il basso rischio, continua ad essere messo in atto il piano di intervento elaborato da Palazzp Marino con la polizia locale, protezione civile, Amsa, Atm, Mm e Aler, che prevede l’operazione di centosettantadue mezzi e seicento operatori, a cui si sono aggiunti trecentosessanta volontari.



I disagi si sono presentati, invece, per chi viaggia in treno e in autostrada: chiuso il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, in direzione Bologna; chiusa sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Troce tra bivio per la A10 Genova-Savona ed il bivio per A21 Torino-Brescia, in entrambe le direzioni (Fonte: TGCOM24)



Problemi per chi viaggia nell’area di Alessandria: la Polfer informa sul ritardo di un treno diretto a Torino e la cancellazione di un altro. Sulla linea Alessandra-Pavia la situazione sta tornando alla normalità, dopo i rallentamenti che erano stati provati da un passaggio a livello fra Lomello e Sannazzaro.



La situazione aumenta il rischio valanghe, con l’indice di pericolo che sale da 2 a 3 marcato (su una scala di cinque) dovuto a una serie di combinazioni: le temperature gelate dei giorni scorsi, le stesse ora in rialzo e le copiose precipitazioni nevose sull’arco alpino lombardo. Con queste condizioni, basterebbero “nuovi e fragili lastroni da vento” a provocare una valanga, perciò si raccomanda di evitare lo sci fuori pista in ogni eventualità.

(foto da: TgTourism)

Eleonora Ranelli