Maltempo da Nord a Sud

ROMA, 22 OTTOBRE- Ieri sera l'intera Italia è stata colpita da maltempo.

Nubifragi, grandine e neve inaspettati.

Roma è stata scombussolata da forte pioggia e grandinata ininterrotta per circa mezz'ora. Strade allegate, stazioni metro chiuse, effetto neve su via Palmiro Togliatti, auto bloccate dal ghiaccio. Sono più o meno 90 gli interventi di soccorso effettuati.

In Sicilia interventi dei pompieri per danni a Ficarazzi e Campofelice di Roccela.

Gravi danni a Piazza Armerina ove il Sindaco ha dichiarato: " Chiederemo lo stato di calamità".

A Palermo la pioggia è stata accompagnata da forte vento provocando la caduta di alberi e allagamenti.

A Pescara poco prima delle 8 il sindaco Marco Alessandrini si prepara a firmare l'ordinanza di sospensione della didattica come dichiarato sulla pagina Facebook del comune.

Anche a Napoli scuole chiuse per allerta meteo.

In Molise è stata diramata l'allerta arancione, brusco calo delle temperature e prima neve hanno sorpreso la stazione sciistica di Campitello Maltese ( San Massimo).

Di 6 gradi è la temperatura minima toccata a Campobasso la notte scorsa.

Ludovica Portelli