Cerca

Cronaca Calabria Cosenza

Maltempo in Calabria, chiusa la SS107 tra Altilia e Belvedere Spinello

Redazione
Condividi:
Maltempo in Calabria, chiusa la SS107 tra Altilia e Belvedere Spinello
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Le forti piogge hanno bloccato diverse auto lungo la statale. I Vigili del Fuoco hanno soccorso gli automobilisti, mentre Anas e Polizia Stradale sono al lavoro per gestire la viabilità.

Automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco

Dalla notte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono impegnate negli interventi legati alle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio calabrese.

Diversi veicoli sono rimasti in panne lungo la SS107, nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto gli automobilisti e prestato assistenza.

SS107 chiusa al traffico

La strada statale 107 è attualmente chiusa alla circolazione nel tratto interessato. Sul posto operano il personale Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione del traffico e nelle attività di competenza.

Chi deve percorrere la zona è invitato a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto. Al momento non sono disponibili informazioni sui tempi di riapertura.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
vigili-del-fuoco-crotone ss107-chiusa piogge-intense-calabria automobilisti-soccorsi viabilita-polizia-stradale

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 3 volte su 9. Oggi sono analizzate 11 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza