Maltempo in Calabria, chiusa la SS107 tra Altilia e Belvedere Spinello

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Le forti piogge hanno bloccato diverse auto lungo la statale. I Vigili del Fuoco hanno soccorso gli automobilisti, mentre Anas e Polizia Stradale sono al lavoro per gestire la viabilità.

Automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco

Dalla notte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono impegnate negli interventi legati alle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio calabrese.

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Diversi veicoli sono rimasti in panne lungo la SS107, nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto gli automobilisti e prestato assistenza.

SS107 chiusa al traffico

La strada statale 107 è attualmente chiusa alla circolazione nel tratto interessato. Sul posto operano il personale Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione del traffico e nelle attività di competenza.

Chi deve percorrere la zona è invitato a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto. Al momento non sono disponibili informazioni sui tempi di riapertura.