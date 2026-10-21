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Maltempo in Italia: allerta arancione in sei regioni e vittima a Jesolo

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Maltempo in Italia: allerta arancione in sei regioni e vittima a Jesolo
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Una vasta perturbazione sta attraversando l'Italia, portando maltempo e condizioni critiche su gran parte del territorio nazionale. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione in sei regioni e gialla in sedici, a causa di piogge intense, temporali e forti raffiche di vento che stanno causando disagi in diverse località.

Allerta e disagi sul territorio

Le regioni interessate dall'allerta arancione vedono un rischio elevato di criticità idrogeologica, con possibili allagamenti e frane. In molte località, soprattutto in Campania e Liguria, si registrano chiusure delle scuole e interruzioni della viabilità. Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

Vittima a Jesolo

La tragedia si è consumata a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un militare di 46 anni è morto dopo che un albero è crollato sulla sua auto mentre si stava recando al lavoro. L'uomo è rimasto vittima del cedimento dell'albero, probabilmente a causa del forte vento e del terreno reso instabile dalle piogge. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il militare non c'è stato nulla da fare.

Evoluzione della perturbazione

Secondo le previsioni meteorologiche, la perturbazione dovrebbe attenuarsi a partire dalla serata, spostandosi verso i Balcani. Tuttavia, nelle prossime ore il maltempo continuerà a interessare diverse zone, con possibili ulteriori criticità. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti delle autorità e di prestare attenzione agli avvisi di allerta.


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