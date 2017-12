Maltempo: in Liguria treno bloccato per ore al gelo sui binari, interviene la Protezione Civile

GENOVA, 11 DICEMBRE - È riuscito a ripartire verso Genova soltanto nella tarda serata di ieri, grazie ad un rimorchio, il treno Thello che viaggiava tra Milano e Nizza e che era rimasto fermo a causa del maltempo per oltre tre ore sul passo dei Giovi, alla stazione di Piano Orizzontale. A determinare il guasto è stato il gelo della linea elettrica. Il convoglio è stato agganciato da un locomotore che lo ha trainato fino al capoluogo ligure, da dove ha poi ripreso il viaggio verso la Francia. A bordo circa 400 persone. I vagoni senza riscaldamento - precisano da Trenitalia - erano tre e i viaggiatori sono stati radunati tutti negli altri quattro, dove invece l’impianto funzionava.

In serata è arrivato l’intervento di una vera e propria squadra di soccorso. Sul posto sono stati inviati vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e persino i carabinieri, chiamati dai passeggeri che lamentavano di non ricevere aiuto, di essere al freddo, senza riscaldamento e al buio. Poco prima delle 20:30 Trenitalia è riuscita a far arrivare un locomotore a gasolio, che ha agganciato il convoglio per trainarlo fino a Genova piazza Principe. Tutte operazioni, queste, seguite dalla Protezione Civile regionale.

Quella di ieri è stata una giornata nera per tutto il traffico ferroviario nelle regioni interessate dall’ondata di maltempo. “Rete Ferroviaria Italiana- si leggeva in serata in un comunicato di RFI - ha già attivato i piani neve e gelo per la gestione dell’emergenza”. Sulla linea Milano-Bologna ci sono state riduzioni di velocità a 220 km l’ora a causa di una nevicata nella zona di Parma. A Borgo Val Di Taro, in provincia di Parma, quattro treni regionali sono rimasti fermi e Trenitalia ha provveduto attivando servizi sostitutivi con bus. Sulla linea Chivasso - Aosta, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 di ieri, il traffico è stato rallentato fra Ivrea ed Aosta e alcuni treni sono stati cancellati.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilmessaggero.it