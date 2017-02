Maltempo in Pakistan: almeno 14 morti per una valanga

ISLAMABAD, 5 FEBBRAIO – Una valanga si è abbattuta la notte scorsa su un villaggio, nella provincia nord-occidentale pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, provocando la morte di 14 persone ed un numero ancora indefinito di dispersi.

Secondo le prime notizie diramate dall’emittente GEO TV, sembrerebbe che almeno 25 nuclei abitativi nel villaggio di Sher Shal, nel distretto di Chitral, siano state colpite da una gran quantità di neve. Dai primi accertamenti risulta che almeno cinque, di queste abitazioni, siano state completamente distrutte.

I soccorsi, dispiegati per l’accadimento, hanno raggiunto i feriti, ma le condizioni climatiche hanno reso il trasporto in ospedale difficoltoso poiché le strade sono impraticabili per la presenza di neve. Si attendono sviluppi.

(Immagine da:MeteoWeb)

Caterina Apicella