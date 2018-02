Maltempo in Sicilia, caduti 150mm acqua in poche ore nel Trapanese

TRAPANI, 6 FEBBRAIO 2018 - Oltre 150 mm di pioggia mista a grandine sono caduti, in poche ore, in Sicilia occidentale. L'isola è stata lambita da un vortice ciclonico mediterraneo, che ha portato rovesci e temporali particolarmente intensi sul Trapanese.

La forte pioggia ha provocato danni anche a Marinella di Selinunte dove è crollata parte del muro che costeggia l'area della ex stazione ferroviaria. Il muro è caduto su alcune auto in sosta danneggiandole.

"Nella prima mattinata di oggi il nostro territorio è stato colpito da un violento nubifragio - ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, costretto ad attivare il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all'emergenza - Abbiamo dovuto attivare la Protezione Civile comunale e chiamato anche dei volontari per darci una mano. Adesso la situazione si sta normalizzando grazie al fatto che l'intervento è stato concentrato in alcuni punti critici del nostro territorio",

"Sulla zona - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara all'ANSA - si segnalano picchi di 150mm in poche ore con allagamenti e disagi, come nel caso di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Piogge e temporali hanno colpito anche Palermo, sebbene più marginalmente, mentre il resto dell'Isola ha visto fenomeni in genere meno intensi".

Secondo l'esperto, Mercoledì il vortice ciclonico insisterà al Centrosud, rinnovando piogge e temporali che interesseranno, seppur più marginalmente, anche la Sicilia, con nevicate sui rilievi mediamente oltre 1400-1500 metri.

"I venti ancora sostenuti ruoteranno da Scirocco a Libeccio e poi Ponente -annuncia l'esperto di 3bmeteo.com - con raffiche anche di oltre 50-60km/h e mari molto mossi o agitati. Le temperature saranno in graduale calo dopo i valori molti miti dei giorni scorsi, con clima via via più freddo".

Giovedì dovrebbe esserci una breve tregua, ma tra venerdì e sabato sono attesi nuovi rovesci, accompagnati da venti più freddi provenienti da Nord. "Verranno più colpiti - è la previsione di 3bmeteo.com - i versanti tirrenici dell'Isola, con neve anche fin verso i 1000m e possibili temporali con grandine. In questa fase le temperature saranno in ulteriore calo".

