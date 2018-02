Maltempo. Incidente Stradale nel catanzarese, intervento dei VVF (Foto)

LAMEZIA TERME (CZ), 24 FEBBRAIO - Incidente stradale sulla SP tra le frazioni Bella e Piano Luppino nel comune di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Coinvolta un'autovettura Toyota Avensis che, per cause in corso di accertamento, è terminata fuori strada finendo la sua corsa tra i cespugli in uno scoscendimento di terreno appena adiacente al ciglio della strada.

Nell'autoveicolo il solo conducente che ha riportato ferite non gravi. Lo stesso, consegnato alle cure del Suem118 è stato trasportato presso struttura ospedaliera di Lamezia Terme. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero. Sul posto Polizia Locale di Lamezia Terme.